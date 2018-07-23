دوي انفجار في أنقرة: "أف 16" تتجاوز حاجز الصوت

أوضحت السلطات الرسمية التركية أن دوي الصوت الذي سُمع في العاصمة أنقرة، اليوم الإثنين، ليس ناجما عن انفجار، وإنما عن إختراق حاجز الصوت لطائرات إف 16.

وكانت قناة "سي إن إن تورك" قد أفادت نقلا عن شهود عيان بوقوع انفجار في العاصمة التركية أنقرة.

وحاجز الصوت هو حدّ فيزيائي يعيق الأجسام الكبيرة من الوصول إلى السرعة الفوق صوتية.

وعندما تطير الطائرة بسرعة تقترب من سرعة الصوت تنضغط جزيئات الهواء حول سطح الطائرة فتكون قابلة للانضغاط، إلى أن تصل سرعة الطائرة إلى سرعة الصوت فتتشكل الصدمة الموجية والتي تكون على شكل دخان أبيض كثيف مخروطي الشكل لا يتجاوز سمكه بضعة سنتيمترات.

والصوت الناتج عن تجاوز سرعة الضوء هو عبارة عن موجات لها سرعة محددة حيث تبلغ سرعة الموجات الصوتية 345 مترًا في الثانية.