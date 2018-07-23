الاحتلال يقصف شمالي قطاع غزة

أطلقت طائرة عسكرية إسرائيلية، اليوم الإثنين، صاروخا استهدفت من خلاله منطقة يتواجد فيها مجموعة من الشبان شرق جباليا شمال قطاع غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

هذا وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاه برج للمراقبة يتبع لأحد الفصائل الفلسطينية شرق المغازي بالقرب من السياج الأمني الفاصل بين المناطق الشرقية لوسط القطاع غزة وأراضي الـ48.

وأفادت المصادر الفلسطينية بأن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال أطلقت صاروخًا تجاه مجموعة من الشبان قرب مخيم العودة شرق جباليا.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال استهدفت مرصدًا آخر لفصائل المقاومة بإطلاق النار من قبل آليات الاحتلال شمال القطاع شرق بلدة بيت حانون.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "طائرات الجيش الإسرائيلي نفّذت هجوما"، مدعيًا أن الهجوم استهدف "خلية إرهابية أطلقت بالونات حارقة من شمال قطاع غزة" باتجاه الأراضي المحتلة عام 1948.

ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أي إصابة جراء القصف.

ويُطلق ناشطون فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذ بداية مسيرات "العودة" التي انطلقت نهاية آذار/ مارس الماضي؛ ما أسفر عن إحراق آلاف الدونمات الزراعية.