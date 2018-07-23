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تحطيم زجاج نوافذ مكاتب لجنة التنظيم والبناء في سخنين

تاريخ النشر: 23/07/2018 - 14:21

تحطيم زجاج نوافذ مكاتب لجنة التنظيم والبناء في سخنين
مكاتب لجنة التنظيم والبناء في سخنين، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

علم مراسل "عرب 48" أن مجهولين قاموا بتحطيم زجاج نوافذ مكاتب لجنة التنظيم والبناء في مدينة سخنين، بعد ظهر اليوم الإثنين.

ويرجح أن تحطيم زجاج نوافذ مكاتب لجنة التنظيم والبناء له علاقة بهدم منزل أحد المواطنين في سخنين.

وكانت قوات مكثفة من الشرطة الإسرائيلية، وآليات وجرافات تابعة للجنة التنظيم والبناء، قد اقتحمت مدينة سخنين من جهة منطقة "الخربة" وهدمت منزلا مأهولا يعود للمواطن حسين عثمان، وشردت أفراد أسرته بالعراء بذريعة البناء دون ترخيص، صباح اليوم.

وشهدت سخنين أجواء مشحونة ومتوترة جدا. وتجمهر عدد كبير من الأهالي في المنطقة، وقامت الشرطة بمنع وصولهم إلى مكان المنزل، واعتدت على المواطنين المتجمهرين وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وطاردت المواطنين مستخدمة الخيول والهراوات، واعتقلت عددا منهم فيما أصيب 10 أشخاص أحدهم شاب (28 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة، وامرأة مسنة (60 عاما) بجروح متوسطة.


#سخنين
#هدم المنازل
#التنظيم والبناء

تحطيم زجاج نوافذ مكاتب لجنة التنظيم والبناء في سخنين

من عرب 48

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