صاروخ باتريوت إسرائيلي يسقط طائرة سوخوي سورية

قال الجيش الإسرائيلي، بعيد ظهر اليوم الثلاثاء، إنه اعترض طائرة "سوخوي" سورية دخلت أجواء الجولان السوري المحتل، وسقطت الطائرة داخل الأراضي السورية. كما أكد مصدر عسكري سوري نبأ إسقاط الطائرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض طائرة حربية سورية من طراز "سوخوي" دخلت مسافة كيلومترين إلى أجواء الجولان المحتل.

وأضاف أنه تم إطلاق صاروخين من طراز "باتريوت" باتجاه الطائرة التي كانت تحت الرصد.

وأضاف أنه "منذ ساعات الصباح يحصل ارتفاع في طابع القتال الداخلي في سورية، وبضمن ذلك نشاط زائد للقوات الجوية السورية".

وتابع أن "الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى، وسيواصل العمل ضد أي خرق لاتفاقيات فصل القوات من عام 1974".

ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري سوري تأكيد لإسقاط الطائرة.

وقال المصدر العسكري إن "العدو الإسرائيلي يؤكد تبنيه للمجاميع الإرهابية المسلحة ويستهدف إحدى طائراتنا الحربية التي تدك تجمعاتهم في منطقة صيدا على أطراف وادي اليرموك في الأجواء السورية".

يذكر أن صافرات الإنذار كانت قد انطلقت في منطقتي الجولان المحتل وغور الأردن.

ونقل عن سكان قولهم إنه سمع دوي انفجارات في منطقة بحيرة طبرية، وشوهدت خطوط الدخان الأبيض في السماء.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" فإن الطائرة سقطت في أراضي سورية في حوض اليرموك.