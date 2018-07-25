عارة: مصرع عامل انهار عليه جدار في ورشة بناء

لقي شخص (40 عاما) من جنين مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة، إثر تعرضه لحادث عمل في قرية عارة، بعد ظهر اليوم، الأربعاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن انهيار جدار ركام في ورشة بناء على أحد العاملين هناك، ما أدى إلى مصرعه على الفور.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، والذي لم يكن أمامه سوى إعلان وفاة العامل متأثرا بجروحه الخطيرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

والجدير بالذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم من عرب من أراضي 48 ومناطق الضفة وقطاع غزة.