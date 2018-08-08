الاحتلال يقصف في غزة بزعم الرد على استهداف آلية عسكرية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 8 قذائف صاروخية أطلقت من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، مساء اليوم، الأربعاء، وأن اثنتين منها انفجرت في "سديروت" وأسفرت عن إصابة إسرائيلي (34 عاما) بجروح متوسطة.

وأضاف الاحتلال أن منظومة "القبة الحديدة" اعترضت قذيفتين صاروخين أطلقت من غزة، فيما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى إصابة آخر بجروح طفيف جراء تعرضه لشظايا الصواريخ الاعتراضية التي أطلقتها القبة الحديدة.

وانطلقت صافرات الإنذار مساء اليوم، في عدة مناطق في محيط قطاع غزة. وعلم أن الصافرات انطلقت في "المجلس الإقليمي شعار هنيغيف" و"سداروت" بعد الساعة السابعة والنصف بقليل من مساء اليوم. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش يفحص إمكانية إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

فيما أشارت مصادر إلى سماع دوي انفجارات ناجمة عن تصدي منظومة "القبة الحديدية" لقذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة.

وأكدت المصادر الفلسطينية أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مرصد لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شرقي غزة، مساء اليوم الأربعاء، وذلك في أعقاب الجيش الإسرائيلي تعرض آلية تابعة لوحدة الهندسة في جيش الاحتلال لإطلاق نار بالقرب من المناطق الحدودية شمال شرقي القطاع.

وفي وقت سابق، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إحدى دورياته المرافقة لآليات العسكرية التابعة لوحدة الهندسة، تعرضت لإطلاق نار كثيف في المناطق المتاخمة للسياج الأمني الفاصل، شرقي قطاع غزة، بالقرب من مستوطنة "ناحال عوز"، مساء اليوم الأربعاء.

وأطلق الاحتلال، عقب إعلانه عن تعرض قوته لإطلاق نار، قنابل الدخان صوب مخيم العودة بمنطقة ملكة شرق مدينة غزة.

وأكدت المصادر الفلسطينية أن مدفعية الاحتلال أطلقت ثمانية قذائف دخانية على الأقل بالقرب من ما يعرف بمنطقة ملكة شرق مدينة غزة.

كما أكدت المصادر الفلسطينية أن مدفعية الاحتلال استهدفت نقطة رصد للمقاومة بقذيفة واحدة شرق مدينة غزة.

فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن "نيرانًا أطلقت باتجاه آلية هندسية كانت تقوم بأعمال بناء في الجدار الأرضي على مقربة من المناطق الحدودي شمالي القطاع".

وأضاف أن "الطلقات اخترقت زجاج الآلية، لكنها لو توقع إصابات". كما ادعى أن جيش الاحتلال "استهدف مصدر إطلاق النار".

هذا واندلع، اليوم الأربعاء، 11 حريقًا في المناطق المحيطة بقطاع غزة المحاصر، جنوبي البلاد، جراء إطلاق بالونات حارقة من قبل محتجين فلسطينيين تجاه الأراضي المحاذية لما يسمى "غلاف غزة"، بحسب الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي الإسرائيلي (مكان).

وأضاف المصدر أن "الطواقم المختصة تمكنت من السيطرة على هذه الحرائق، كما لم تقع أية إصابات".

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي، قد أغلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء، عدة شوارع في محيط قطاع غزة، وذلك في أعقاب رفع حالة التأهب.

صور نشرها جيش الاحتلال لآليته التي تعرضت لإطلاق نار

وضمن الشوارع التي تم إغلاقها، علم أنه تم إغلاق مقطع صغير من شارع "25" الذي يمر في المنطقة، ويجري استخدام شارع التفافي بدلا منه.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه "في أعقاب تصريحات حركة حماس، وتشخيص عملية إخلاء مواقع للحركة، فقد قررت قيادة الجبهة الجنوبية في الجيش رفع حالة التأهب، وإغلاق عدة محاور في محيط قطاع غزة".

وأضاف أن "الجيش يعمل على ضمان الأمن لسكان المنطقة، ولن يسمح بالمس بالمواطنين أو الجنود، وهو جاهز لمختلف السيناريوهات".

يشار إلى أن صافرات الإنذار كانت قد انطلقت في وقت سابق، اليوم، في مدينة "سديروت" والمجلس الإقليمي "شاعار هنيغيف". وبعد دقائق معدودة أعلن المتحدث باسم الجيش أن الحديث عن إنذارات كاذبة.