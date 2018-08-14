  2. محليات
  3. أخبار محلية

الرابع خلال 24 ساعة: مصرع عامل بصعقة كهربائية

تاريخ النشر: 14/08/2018 - 09:40

الرابع خلال 24 ساعة: مصرع عامل بصعقة كهربائية
المرحوم وسام عوض محاميد
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

توفي صباح اليوم، الثلاثاء، وسام عوض محاميد من سكان قرية زلفة بمنطقة وادي عارة، متأثرا بجروحه الخطيرة في أعقاب تعرضه لحادث عمل، مؤخرا.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشاب توفي في مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة بعد فشل كافة محاولات الطاقم الطبي لإنقاذ حياته.

وكان الشاب قد أحيل إلى المستشفى بحالة خطيرة بعد تعرضه لصعقة كهربائية خلال عمله.

تجدر الإشارة إلى أن 3 عمال آخرين لقوا مصارعهم إثر حادثي عمل منفصلين أمس، الإثنين.

وفي ورشة بناء قرب اللد، لقي العاملان إبراهيم زكريا محمد الحديدي (32 عاما) ورامي عبد الله علي بدر (34 عاما) من قرية بيت لقيا قرب رام الله، مصرعيهما إثر سقوطهما من ارتفاع.

أما في حادث العمل الآخر، فقد لقي عامل أجنبي يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه بعد سقوطه من الطابق الرابع من مبنى قيد البناء في "موشاف أحيسماخ" قرب مدينة اللد.

والمثير للقلق أن الاستهتار وانعدام المهنية والأمان في أماكن العمل وخصوصا فرع البناء يتواصل ويوقع المزيد من الضحايا الأمر الذي يستوجب كل عامل الانتباه خلال العمل داخل ورشات بناء، وعدم المخاطرة من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، كما أنه على الجهات المسؤولة استخلاص العبر من هذه الحوادث، والعمل على توفير آليات لحماية العمال من الإصابات وفقدان حياتهم، وليس الاستهتار بهم كما يحصل اليوم.

هذا، ووفقا للمعطيات والإحصائيات فإن غالبية ضحايا حوادث العمل هم من العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية والأجانب، ما يستوجب عدم الصمت، والإصرار على المطالبة بضمان الأمان والسلامة لكل من يسعى من أجل لقمة عيشه، لإعالة عائلته وأطفاله، وليعود إلى بيته ساما معافى.


#وسام محاميد
#زلفة
#حادث عمل

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الناصرة: مصابان في جريمتي طعن وإطلاق نار
الناصرة: مصابان في جريمتي طعن وإطلاق نار

2018-08-14

إصابة خطيرة إثر انقلاب دراجة نارية قرب المغار
إصابة خطيرة إثر انقلاب دراجة نارية قرب المغار

2018-08-14

حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الانخفاض
حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الانخفاض

2018-08-14

الأكثر قراءة

باقة الغربية: جنازة مهيبة لضحية جريمة القتل

باقة الغربية: جنازة مهيبة لضحية جريمة القتل

2018-08-13

"قانون القومية"، "وثيقة الاستقلال" وتزوير التاريخ

2018-08-13
إضراب في باقة: خطوات تصعيدية ضد العنف والجريمة

إضراب في باقة: خطوات تصعيدية ضد العنف والجريمة

2018-08-13
مصرع عاملين في ورشة بناء قرب كفر قاسم

مصرع عاملين في ورشة بناء قرب كفر قاسم

2018-08-13
نتنياهو يلتقي السيسي سرا

نتنياهو يلتقي السيسي سرا

2018-08-13