الرابع خلال 24 ساعة: مصرع عامل بصعقة كهربائية

توفي صباح اليوم، الثلاثاء، وسام عوض محاميد من سكان قرية زلفة بمنطقة وادي عارة، متأثرا بجروحه الخطيرة في أعقاب تعرضه لحادث عمل، مؤخرا.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشاب توفي في مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة بعد فشل كافة محاولات الطاقم الطبي لإنقاذ حياته.

وكان الشاب قد أحيل إلى المستشفى بحالة خطيرة بعد تعرضه لصعقة كهربائية خلال عمله.

تجدر الإشارة إلى أن 3 عمال آخرين لقوا مصارعهم إثر حادثي عمل منفصلين أمس، الإثنين.

وفي ورشة بناء قرب اللد، لقي العاملان إبراهيم زكريا محمد الحديدي (32 عاما) ورامي عبد الله علي بدر (34 عاما) من قرية بيت لقيا قرب رام الله، مصرعيهما إثر سقوطهما من ارتفاع.

أما في حادث العمل الآخر، فقد لقي عامل أجنبي يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه بعد سقوطه من الطابق الرابع من مبنى قيد البناء في "موشاف أحيسماخ" قرب مدينة اللد.

والمثير للقلق أن الاستهتار وانعدام المهنية والأمان في أماكن العمل وخصوصا فرع البناء يتواصل ويوقع المزيد من الضحايا الأمر الذي يستوجب كل عامل الانتباه خلال العمل داخل ورشات بناء، وعدم المخاطرة من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، كما أنه على الجهات المسؤولة استخلاص العبر من هذه الحوادث، والعمل على توفير آليات لحماية العمال من الإصابات وفقدان حياتهم، وليس الاستهتار بهم كما يحصل اليوم.

هذا، ووفقا للمعطيات والإحصائيات فإن غالبية ضحايا حوادث العمل هم من العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية والأجانب، ما يستوجب عدم الصمت، والإصرار على المطالبة بضمان الأمان والسلامة لكل من يسعى من أجل لقمة عيشه، لإعالة عائلته وأطفاله، وليعود إلى بيته ساما معافى.