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القدس: استشهاد شاب من أم الفحم بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

تاريخ النشر: 17/08/2018 - 20:00

القدس: استشهاد شاب من أم الفحم بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن
من المكان (الشبكة)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

استشهد، شاب من مدينة أم الفحم، بعد عصر اليوم الجمعة، بنيران شرطة الاحتلال في القدس، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة.

وزعمت شرطة الاحتلال في بيان أن الشاب حاول طعن شرطي لدى خروجه من باحات الأقصى عبر باب المجلس حيث تجمع أفراد الشرطة، ومن ثم تعارك معهم، قبل أن تُطلق عليه النار ما أدى لاستشهاده على الفور، ورغم أن أيا من أفراد الشرطة لم يصب بأذى.

كما قام عناصر من شرطة الاحتلال بإغلاق أزقة البلدة القديمة وبوابات المسجد الأقصى، وقاموا بعمليات مسح وتمشيط في منطقه الحرم القدسي، وتم إخراج جميع المتواجدين في المكان.

وأغلق جنود الاحتلال، عددا من أبواب المسجد الأقصى، ومنعوا الدخول والخروج منها، كما أفاد شهود عيان.  وأضافوا أن جنود الاحتلال أغلقوا محيط باب العامود أحد الأبواب الرئيسية للبلدة القديمة، واعتدوا على المواطنين وطردوهم من المكان.

ورُفع آذان المغرب من المسجد الاقصى المبارك بعد أن تم إفراغه من المصلين، ما اضطر المصلين الصلاة في أزقة البلدة القديمة.

 


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القدس: استشهاد شاب من أم الفحم بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

القدس: استشهاد شاب من أم الفحم بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

القدس: استشهاد شاب من أم الفحم بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

القدس: استشهاد شاب من أم الفحم بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

القدس: استشهاد شاب من أم الفحم بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

القدس: استشهاد شاب من أم الفحم بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

من عرب 48

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