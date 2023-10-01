أبيض وأسود | معرض رقميّ

وُلِدَ الفنّان الفلسطينيّ، الّذي يقيم في مدينة براغ، التشيك، في مدينة رام الله. تخرّج في عام 2021 في «جامعة بير زيت» و«جامعة كونستفاك» السويديّة، في الفنون البصريّة المعاصرة.

بدأ اليماني مسيرته الفنّيّة في سنّ مبكّرة، وأنهى ثمانية مستويات في «معهد الفنون الجميلة» في رام الله، كما تطوّع وعَمِلَ في عدّة مؤسّسات ومجموعات فنّيّة شابّة مهتمّة بأنشطة الإبداع الاجتماعيّ.

يقول اليماني عن معرضه «أبيض وأسود»: "إنّه عمليّة وصف وتحليل لممارسات حياتنا اليوميّة المعاصرة، ومقارنتها بطبيعة حياة الفلّاح الفلسطينيّ سابقًا، ومعالجة أثر دخول الرأسماليّة المتمثّلة في الشركات والخدمات إلى حياة الفلّاح الفلسطينيّ، وكيفيّة إسهامها في تغييرات جذريّة في أنماط وطبيعة حياته وعاداته اليوميّة".

ويضيف: "أتحدّث عن حالة شرود فكريّ، في أغلب الأحيان، لدى الأفراد، وخصوصًا كبار السنّ أو الطبقة العاملة من الّذين غالبًا ما يظهرون في الأعمال الفنّيّة، أو أفكارهم وتساؤلاتهم، إضافة إلى عناصر أخرى لتكتمل عمليّة السؤال. أمّا الجواب، فينتج عادة نتيجة لربط أو مقارنة بين العناصر بعضها البعض في العمل الفنّيّ".

تنشر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة بعضًا من أعمال معرض «أبيض وأسود» بالتعاون مع الفنّان.

فؤاد اليماني

فنّان فلسطينيّ مقيم في براغ، شارك في عدّة معارض أبرزها «معرض إسماعيل شمّوط» و«خذ بيدي أيّها المستحيل»، وعَمِلَ على مجموعة كبيرة من الجداريّات في محافظات الضفّة الغربيّة، فلسطين.