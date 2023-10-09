طوفان الأقصى | معرض رقميّ

في صباح السابع من تشرين الأوّل (أكتوبر) من عام 2023، أعلن محمّد ضيف، قائد هيئة الأركان لـ «كتائب القسّام»، الجناح العسكريّ لـ «حركة المقاومة الإسلاميّة - حماس»، بدء عمليّة «طوفان الأقصى»، الّتي شملت إطلاق أكثر من 5000 صاروخ وقذيفة من قطاع غزّة المحاصر، نحو الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1948، بالإتسلّل ما يزيد عن ألف مقاتل من الحركة ومختلف فصائل «غرفة العمليّات المشتركة» في القطاع، إلى الأرض المحتلّة، معلنين بذلك بدء تحرير المخيّلة الفلسطينيّة الأسيرة على يد البطش الاستعماريّ، بالتوزاي مع مسعى تحرير الأرض.

أعلنت سلطات الاستعمار الإسرائيليّ عن مقتل أكثر من 900 إسرائيليًّا حتّى الآن، وإصابة ما يزيد عن 2500 حتّى الآن، وأسر العشرات، خلال العمليّة وما شهدته من اشتباكات في المنطقة المسمّاة إسرائيليًّا «غلاف غزّة»، حيث ما تزال المعارك مستمرّة بين المقاومين الفلسطينيّين، الّذين تمكّنوا من اقتحام العديد من المواقع العسكريّة والمستوطنات الإسرائيليّة، وبين القوّات الإسرائيليّة الّتي ما تزال غير قادرة على استعادة السيطرة والاستفاقة من الصدمة.

في هذا المعرض الرقميّ، نقدّم بعض الرسوم الكاريكاتوريّة والتعبيرات البصريّة والأعمال الفنّيّة لفنّانين عرب وفلسطينيّين، تُظهِرُ بعض ملامح تحرّر المخيّلة الفلسطينيّة، والتفاعل مع الحدث، فرحًا واعتدادًا.

تنشر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة في المعرض رسومات لكلّ من الفنّانين محمّد سباعنة، فؤاد يماني، حنين نزّال، ناصر الجعفري، حافظ عمر، عاهد إزحيمان، هاني زرب.

للفنّان فؤاد يماني

للفنّان فؤاد يماني

للفنّان فؤاد يماني

للفنّان حافظ عمر

للفنّان حافظ عمر

للفنّانة حنين نزّال

للفنّان عاهد إزحيمان

للفنّان هاني زرب

للفنّان ناصر الجعفري

للفنّان ناصر الجعفري