خطوط القضيّة | معرض رقميّ

"معلش"، كانت الكلمة الّتي عَلِقَتْ في أذهان الناس بعدما قالها وائل الدحدوح، مراسل «قناة الجزيرة» في قطاع غزّة، بعد تلقّيه نبأ استشهاد أفرادٍ من عائلته. "لا غالب إلّا الله"؛ عبارة أخرى سُجِنَتْ بسببها الفنّانة الفلسطينيّة ميساء عبد الهادي بعدما شاركتها على صفحتها في «فيسبوك». "لا سَمَحَ الله"؛ هي العبارة الأخرى الّتي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعيّ بعدما قالها الناطق العسكريّ باسم «كتائب القسّام» أبو عبيدة، في حديثه عن الأنظمة العربيّة ودورها في دعم المقاومة الفلسطينيّة.

هناك العديد من العبارات والكلمات الأخرى الّتي عَلِقَتْ في الأذهان، وشكّلت خازنة لغويّة مكثّفة للعديد من المعاني والسياقات غير المحكيّة أو غير المعبّر عنها بشكل كامل، لكنّها في حدّ ذاتها تصبح قادرة على التعبير عن تلك المعاني، لكونها وليدة لحظة غالبًا ما تكون استثنائيّة؛ مثل تصريح أبو عبيدة، أو عبارة "إن أنّ"، الّتي انتشرت خلال هبّة أيّار عام 2021.

في هذا المعرض الرقميّ الّذي تنشره فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة، نجمع بعضًا من هذه العبارات الّتي خُطَّتْ رقميًّا، باستخدام العديد من الخطوط العربيّة، لخطّاطين وفنّانين فلسطينيّين وعربًا.

للفنّان فرحات توسلاك

للفنّان إيهاب حمزاوي

للفنّان إيهاب حمزاوي

للفنّان حسين الشهابي

للفنّان عمر بخش

للفنّان عمر بخش

للفنّان محمد خاطر

للفنّانة آية الجنيدي

للفنّانة آية الجنيدي

للفنّانة آية الجنيدي

للفنّانة آية المبيضين

للفنّانة تقى

للفنّانة رفيدة الرفاعي

للفنّانة رفيدة الرفاعي