هذه ليست بطّيخة | معرض رقميّ



"هذه ليست بطيخة"، هي العبارة الّتي كتبها طلّاب «أكاديميّة روتردام» على لافتة رُسِمَ عليها بطّيخة، بعد أن مُنِعوا من رفع العَلَم الفلسطينيّ من قبل حرس الجامعة والشرطة في مدينة روتردام عام 2021، تضامنًا مع الشيخ جرّاح؛ فكان رسم البطّيخة، بحسب ما كتب الفنّان خالد حوراني في مقالته «هذه ليست بطّيخة»، طريقة للالتفاف على قرار المنع، لكونها تحتوي على ألوان العَلَم الفلسطينيّ؛ الأخضر والأحمر والأسود والأبيض.

لم تكن تلك المرّة الأولى الّتي تحلّ فيها البطّيخة محلّ العَلَم الفلسطينيّ الممنوع؛ فيقول خالد حوراني: "في سبعينات القرن الماضي، اجتمع ضابط إسرائيليّ مع مجموعة من الفنّانين كانوا يعتزمون تشكيل رابطة للفنّانين؛ وهم عصام بدر، وسليمان منصور، ونبيل عناني. وقد أخبر الضابط الإسرائيليّ الفنّانين أنّه ممنوع التحريض، وممنوع رسم كذا وكذا من الرموز الوطنيّة، ومحظور رسم العَلَم الفلسطينيّ، أو ألوانه: الأحمر، والأخضر، والأبيض، والأسود. فقال له عصام: لكن ماذا عن رسم وردة بألوان العَلَم؟ ردّ الضابط ممنوع طبعًا. وممنوع حتّى رسم بطّيخة!".

لاحقًا، استعار حوراني هذه القصّة ليستوحي منها فكرة عمل رسم بطّيخة بألوان العلم الفلسطينيّ، قائلًا إنّ ذلك لم يكن إعجابًا بما تفتّق عن خيال الضابط المريض، بل سخرية منعه رسم العَلَم الفلسطينيّ.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيليّ على قطاع غزّة، واجهت المظاهرات المتضامنة مع غزّة والقضيّة الفلسطينيّة أوامر مشابهة لأوامر الحكم العسكريّ الصهيونيّ الّتي تلت حرب عام 1967، وقضَتْ بمنع رفع العلم الفلسطينيّ؛ فَمُنِعَ المتظاهرون في العديد من الدول الأوروبّيّة والغربيّة من رفع العَلَم الفلسطينيّ، فلجأوا إلى استخدام البطّيخة بديلًا له، وللتحايل على خوارزميّات مواقع التواصل الاجتماعيّ أيضًا.

في هذا المعرض الرقميّ الّذي تنشره فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة، نجمع بعضًا من الرسومات والتصاميم والتعابير البصريّة الّتي احتوت على البطيخة بديلًا عن العَلَم الفلسطينيّ.

للفنّانة إديبي نيفا

للفنّانة التركية Elif ÇELEBİ

للفنّانة التركيّة إيرو شيزيم

للفناّنة التركيّة زينب بوغسمن

للفنّانة التركيّة سيماتو

للفنّانة التركيّة مليكة ددك

للفنّانة العراقيّة ورقاء

للفنّانة آية المبيضين

للفنّانة آية المبيضين

للفنّانة حفيظة السيّد

للفنّانة روان مشلاوي

للفنّانة ريم مرعي

للفنّانة سجى أبو حميدان

للفنّانة سلمى

للفنّانة سما

للفنّانة سما

للفنّانة سو آن جوي

للفنّانة شيرين عودة

للفنّانة شيرين عودة

للفنّان عذراء خميسة