بصر | معرض
03/11/2023 - 12:32

هذه ليست بطّيخة | معرض رقميّ

هذه ليست بطّيخة | معرض رقميّ

للفنّانة سهيلة خالد


"هذه ليست بطيخة"، هي العبارة الّتي كتبها طلّاب «أكاديميّة روتردام» على لافتة رُسِمَ عليها بطّيخة، بعد أن مُنِعوا من رفع العَلَم الفلسطينيّ من قبل حرس الجامعة والشرطة في مدينة روتردام عام 2021، تضامنًا مع الشيخ جرّاح؛ فكان رسم البطّيخة، بحسب ما كتب الفنّان خالد حوراني في مقالته «هذه ليست بطّيخة»، طريقة للالتفاف على قرار المنع، لكونها تحتوي على ألوان العَلَم الفلسطينيّ؛ الأخضر والأحمر والأسود والأبيض. 

لم تكن تلك المرّة الأولى الّتي تحلّ فيها البطّيخة محلّ العَلَم الفلسطينيّ الممنوع؛ فيقول خالد حوراني: "في سبعينات القرن الماضي، اجتمع ضابط إسرائيليّ مع مجموعة من الفنّانين كانوا يعتزمون تشكيل رابطة للفنّانين؛ وهم عصام بدر، وسليمان منصور، ونبيل عناني. وقد أخبر الضابط الإسرائيليّ الفنّانين أنّه ممنوع التحريض، وممنوع رسم كذا وكذا من الرموز الوطنيّة، ومحظور رسم العَلَم الفلسطينيّ، أو ألوانه: الأحمر، والأخضر، والأبيض، والأسود. فقال له عصام: لكن ماذا عن رسم وردة بألوان العَلَم؟ ردّ الضابط ممنوع طبعًا. وممنوع حتّى رسم بطّيخة!".

لاحقًا، استعار حوراني هذه القصّة ليستوحي منها فكرة عمل رسم بطّيخة بألوان العلم الفلسطينيّ، قائلًا إنّ ذلك لم يكن إعجابًا بما تفتّق عن خيال الضابط المريض، بل سخرية منعه رسم العَلَم الفلسطينيّ.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيليّ على قطاع غزّة، واجهت المظاهرات المتضامنة مع غزّة والقضيّة الفلسطينيّة أوامر مشابهة لأوامر الحكم العسكريّ الصهيونيّ الّتي تلت حرب عام 1967، وقضَتْ بمنع رفع العلم الفلسطينيّ؛ فَمُنِعَ المتظاهرون في العديد من الدول الأوروبّيّة والغربيّة من رفع العَلَم الفلسطينيّ، فلجأوا إلى استخدام البطّيخة بديلًا له، وللتحايل على خوارزميّات مواقع التواصل الاجتماعيّ أيضًا. 

في هذا المعرض الرقميّ الّذي تنشره فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة، نجمع بعضًا من الرسومات والتصاميم والتعابير البصريّة الّتي احتوت على البطيخة بديلًا عن العَلَم الفلسطينيّ. 

 

للفنّانة إديبي نيفا

 

 

للفنّانة التركية Elif ÇELEBİ

 

 

للفنّانة التركيّة إيرو شيزيم

 

 

للفناّنة التركيّة زينب بوغسمن

 

 

للفنّانة التركيّة سيماتو

 

 

للفنّانة التركيّة مليكة ددك

 

 

للفنّانة العراقيّة ورقاء

 

 

للفنّانة آية المبيضين

 

 

للفنّانة آية المبيضين

 

 

للفنّانة حفيظة السيّد

 

 

للفنّانة روان مشلاوي

 

 

للفنّانة ريم مرعي

 

 

للفنّانة سجى أبو حميدان

 

 

للفنّانة سلمى

 

 

للفنّانة سما

 

 

للفنّانة سما

 

 

للفنّانة سو آن جوي

 

 

للفنّانة شيرين عودة

 

 

للفنّانة شيرين عودة

 

 

للفنّان عذراء خميسة

 

 

للفنّان ياسمين جبريل 

 

 

بطيخة فلسطين غزة قصف غزة ياسمين جبرا شيرين عودة فنون العلم الفلسطيني watermelon palestine designs خالد حوراني عصام بدر الحكم العسكري

التعليقات