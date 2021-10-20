بْهايْ الحلقة من بودكاست «أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ»، ضيفتنا فريزة ضعيّف، المعروفة بـ«أمّ عنتر». أمّ عنتر من سكّان عارة، عمرها 92 سنة، وذاكِرْتْها خِصْبِة.

أمّ عنتر تربّت يتيمة، تزوّجت بجيل 13 من زلمة عمره 52، ترمّلت صبيّة، عاصرت احتلال فلسطين سنة 1948 من بدايته، كانت متمرّدة وحفظت الأغاني الشعبيّة وغنّتها بكلّ مناسبة.

رجّعت الأغنية الفولكلوريّة «حَيِّدْ عَنْ الجيشِ يا غْبيشِة» على السوق، بعد ما غنّتها بنادي المسنّين، وانتشرت على اليوتيوب. أمّ عنتر شاركت الناس أفراحها وأتراحها، غنّت وناحت على الأموات وغسّلت جثث النساء، مش بسّ ببلدها، إنّما في كلّ وادي عارة.

تقديم: سهى عرّاف.

إعداد: سهى عرّاف وعلي مواسي.

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