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أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ بودكاست "أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ" | الحلقة الخامسة مع الفتيات الخُضر

بهاي الحلقة من بودكاست «أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ»، ضيفاتنا «الفتيات الخضر» (Green Girls)؛ ثلاث صبايا من خزاعة خانيونس، بعد ما تخرّجوا من الجامعات وما لقيوا شغل، قرّروا يعملوا مشروع زراعي؛ استأجروا أرض وزرعوها بازيلّاء وخسّ وفجل. خضرتهم سوّقوها على «التيكتوك» ووصّلوها على الدرّاجة الهوائيّة. في محلّات كثيرة بقطاع غزّة، البازيلّا صاروا يسمّوها «بازيلّة البنات».

اليوم معنا صبيّتين من المبادرات وصاحبات المشروع، غيداء قديح وأسيل النجّار.

تقديم: سهى عرّاف.

إعداد: سهى عرّاف وعلي مواسي.

للتواصل: fus7a@arab48.com
arraf.suha@gmail.com

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