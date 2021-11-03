في هذه الحلقة من بودكاست «أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ»، نستضيف أمل ياسين، ابنة زيمِرْ.

عانت أمل سنواتٍ طوال من ألمٍ في البطن. قبل 20 سنة، تفاقم وضعها الصحّيّ حتّى فقدت قدرتها على المشي. بعد أن فقدت الأمل من الشفاء، شخّص طبيب حالتها بأنّها تعاني من حساسيّة من الجلوطين.

ثلاثة عشر عامًا من محاولات صنع خبز منزليّ خالٍ من الجلوطين كُلِّلَتْ بنجاح باهر.

سرعان ما فهمت أمل أنّ عليها أن تساعد المئات من الأشخاص الّذين يعانون من المشكلة نفسها، بدأت تخبز وتوزّع مجّانًا في مطبخ بيتها المنزليّ، لكنّ الطلب على الخبز الخالي من الجلوطين ازداد. بتشجيع من زوجها، افتتحت أوّل مخبز عربيّ في البلاد للمنتجات الخالية من الجلوطين.

لنسمع إلى قصّة أمل المتحدّية، صاحبة أكبر مخبزٍ في البلاد.

تقديم: سهى عرّاف.

إعداد: سهى عرّاف وعلي مواسي.

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