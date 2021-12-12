في الحلقة الحقة الحادية عشرة من بودكاست "أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ"، ضيفتنا سناء سلامة.

سناء ناشطة في قضايا الأسرى وحقوق الإنسان، وتعمل مترجمةً، وهي زوجة الأسير السياسيّ وليد دقّة. وُلِدَتْ في اللدّ لأبوين مهجّرين.

اعْتُقِلَ والدها وأخوها حين كانت صغيرة، وقد عرفت عالَم الأسرى والسجون عن قرب، من خلال زيارتها لهما، ووجدت نفسها ناشطة في قضايا الأسرى دون تخطيط.

في السجن التقت بوليد دقّة، حيث نشأت قصّة حبّ بينهما. بعد عامين صرّح لها وليد بحبّه، وبعد نضال طويل مع سلطة السجون، ومع والديها، وأيضًا مع المجتمع، عُقِدَ قرانهما، وقد قرّرا الإنجاب بعد مسيرة طويلة من الحبّ والمعاناة والنضال.

عبر تهريب نُطَف من السجن، حاولت سناء أن تحمل ستّ مرّات، وقد نجحت المحاولة السادسة، لتُنْجِبَ ميلاد وليد دقّة.

عن الحمل والإنجاب وزيارة ميلاد الأولى لوالدها في السجن، وردّة فعل والدها وبقيّة الأسرى، عن الأمومة والأبوّة في ظلّ الاستعمار، وحلم الحرّيّة، والنطف المحرّرة، وفيلم «أميرة» الّذي أثار جدلًا واسعًا ومعارضة الحركة الأسيرة للفيلم، سنتحدّث مع سناء.

تقديم: سهى عرّاف.

إعداد: سهى عرّاف وعلي مواسي.

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