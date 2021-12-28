في الحلقة الثالثة عشرة من بودكاست "أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ" نستضيف خالدة جرّار، القائدة الفلسطينيّة، عضوة المجلس التشريعيّ في الأراضي المحتلّة عام 1967، والأسيرة السياسيّة في السجون الإسرائيليّة عدّة مرّات.

سنتحدّث مع خالدة عن نشأتها في مدينة نابلس لأسرة متواضعة، عن بداياتها في العمل التطوّعيّ، وعن التحدّيات الاجتماعيّة الّتي واجهتها حينذاك. عن الدراسة في جامعة بير زيت وصقل وعيها النسويّ والسياسيّ، عن زوجها غسّان وابنتيها يافا وسهى، وعن فقدانها لوالدها عام 2017 خلال اعتقالها، وكذلك فقدانها لابنتها سهى هذا العام، وهي في الاعتقال أيضًا، حيث منعتها سلطات الاحتلال من الخروج لوداعها الأخير.

سنتحدّث مع خالدة أيضًا عن عملها لسنوات طوال في "مؤسّسة الضمير" ونشاطها دعمًا للحركة الأسيرة، عن اعتقالاتها ومحاولات إبعادها المتكرّرة، عن تجربة السجن، وأوضاع الأسيرات الفلسطينيّات في السجون.

سنتحدّث معها عن «هبّة القدس» الأخيرة، والأمل الّذي في الجيل الجديد.

تقديم: سهى عرّاف.

إعداد: سهى عرّاف وعلي مواسي.

للتواصل: fus7a@arab48.com

arraf.suha@gmail.com