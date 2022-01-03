في الحلقة الرابعة عشرة من بودكاست "أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ"، نستضيف بوران سعدة، مغنّية ومعالجة بالموسيقى.

وُلِدَتْ بوران وترعرعت في قرية شعب الّتي لا تبعد كثيرًا عن قريتها الأصليّة، ميعار، الّتي هُجِّرَ منها والداها. أكملت دراستها في "الجامعة العبريّة" في القدس المحتلّة، وحازت على الماجستير في موضوع "العلاج بالموسيقى".

بدأت بوران مسيرتها الفنّيّة من خلال مخيّمات الشبيبة والشباب التابعة "للتجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ"، حيث قدّمت الأغاني والأناشيد الوطنيّة والقوميّة، لتنضمّ بعد ذلك إلى "فرقة العودة»، الّتي أحيت حفلات ملتزمة وتراثيّة في فلسطين وخارجها.

قبل بضع سنوات، تعرّفت بوران من خلال وسائل التواصل الاجتماعيّ إلى الشابّ المصريّ محمّد ممدوح، ربطتهما اهتمامات مشتركة، وسرعان ما نشأت بينهما صداقة قويّة، ثمّ تطوّرت إلى حبّ عارضه الجميع، ومن ضمنهم الحكومة المصريّة الّتي رأت في علاقتهما تهديدًا؛ فالجنسيّة الّتي تحملها بوران إسرائيليّة، فاعتبرت شريكها محمّد عميلًا!

تعرّض شريك بوران إلى الملاحقة والتضييق، ومُنِعَ الاثنان من اللقاء، لكنّ حبّهما كان أقوى من الحواجز والحدود. ترك محمّد مصر على مضض، وطلب لجوءًا سياسيًّا في جورجيا.

تزوّجت بوران من حبيبها بعد مشقّة ومعاناة كبيرين، وهي تقيم الآن ما بين جورجيا والقدس.

تقديم وإعداد: سهى عرّاف.

إنتاج وتحرير: علي مواسي، عبد أبو شحادة، ديمة كبها.

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