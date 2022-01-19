في الحلقة السابعة عشرة من بودكاست "أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ" ضيفتنا السبّاحة ومدرّبة السباحة والمعالجة بالماء ريهام منصور، ابنة الطيرة.

احترفت ريهام السباحة في عمر 10 سنوات، وشاركت في العديد من البطولات، إلّا أنّها في عمر الـ 18، وإثر مشاركتها في مسابقة حصلت فيها على المرتبة الرابعة بفارق أجزاء من الثانية، اعتزلت السباحة مدّة عشر سنوات.

خلال هذه الفترة تعلّمت الرياضة، وركّزت على السباحة، وقد عملت أيضًا منقذةً ومدرّبة سباحة، لكن على إثر منشور يضمّ صورًا لشابّ يهوى ركوب الدرّاجة الهوائيّة، سيصبح شريك حياتها، عادت أكثر قوّة وإصرارًا لممارسة الرياضة التنافسيّة، وحصدت العديد من الجوائز.

لم يقتصر حلم ريهام على المسابقات فقط، فأنشأت مشروعًا خاصًّا للنساء، وهو إقامة فريق للمشاركة في المسابقات، وتعليم السباحة، وأيضًا العلاج العاطفيّ بالماء.

عن علاقة المرأة بالماء، والمخاوف الداخليّة الّتي تطفو على السطح داخل البركة؛ عن علاقة المرأة بجسمها وحبّها له وقبولها لاختلافها، وعن ريهام الزوجة والأمّ والرياضيّة والعاملة، سوف نتحدّث بإسهاب.

إعداد وتقديم: سهى عرّاف

تحرير وإنتاج: علي مواسي، عبد أبو شحادة، ديمة كبها

للتواصل: fus7a@arab48.com

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