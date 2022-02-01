في الحلقة التاسعة عشرة من بودكاست "أجرمن عنهن"، نستضيف المخرجة والممثّلة المسرحيّة خولة إبراهيم.

وُلِدَت ونشأت خولة في قرية مجدل شمس في الجولان السوريّ المحتلّ عام 1967، في عمر 13 عامًا، اشتركت في دورة تمثيل في "مسرح عيون" المحلّيّ، وفيه اكتشفت موهبتها وأدركت أنّها وصلت إلى شغفها. عندما أنهت تعليمها الثانويّ انتقلت إلى مدينة حيفا والتحقت بالجامعة، حيث أنهت البكالوريوس في المسرح.

عملت خولة في "مسرح الميدان" ممثّلةً، لكنّ التمثيل وحده لم يجب عن أسئلتها، فقرّرت خوض تجربة الإخراج. خلال ثلاث سنوات، أخرجت أربعة أعمال مسرحيّة، الأخير بعنوان "الأب" (2022).

تحدّثنا خولة عن كونها امرأة مخرجة في قلب صناعة يسيطر عليها الذكور، وعن التحدّيات الّتي واجهتها. أيضًا تحدّثنا عن مفهوم الهويّة، كونها عربيّة درزيّة سوريّة تقيم في مدينة حيفا؛ عن ’اندماجها‘ في المدينة الّتي تفتقر إلى المساحات الجغرافيّة المفتوحة من جهة، ومن جهة أخرى تمنح مساحة شخصيّة لمَنْ يسكنها.

إعداد وتقديم: سهى عرّاف

تحرير وإنتاج: علي مواسي، عبد أبو شحادة، ديمة كبها

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