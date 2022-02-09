في الحلقة العشرين من بودكاست "أجرمن عنهن"، نستضيف الكاتبة السينمائيّة والصحافيّة الثقافيّة علا الشيخ، المقيمة حاليًّا في الولايات المتّحدة.

وُلِدَتْ علا في الكويت لأب من غزّة وأمّ مهجّرة من القدس، تعرّف والداها على بعضهم في الأردنّ وانتقلا إلى الكويت، حيث أنجبا ستّ بنات وابنًا، لكن مع اجتياح النظام العراقيّ للكويت عام 1990، اضطرّوا إلى الرحيل للأردنّ.

انقلبت حياة الأسرة رأسًا على عقب، إلّا أنّ الأب أصرّ على تعليم بناته، فأنهت علا البكالوريوس في الصحافة والتلفزيون من «جامعة اليرموك». بعد تخّرجها، أدركت أنّها لا تستطيع إيجاد عمل في المجال إن بقيت في الأردنّ، فسافرت إلى أبو ظبي لتبحث عن فرصتها هناك، حيث تنقّلت بين المجلّات والإذاعات مراسلةً ثقافيّة.

في الكويت، التقت علا بمحمّد، أعجبها منذ اللقاء الأوّل، فبادرت إلى التواصل معه على عكس الشائع في نشوء العلاقات، تزوّجا وأنجبت ابنها الوحيد زيّاد، على اسم توفيق زيّاد. مرّة ثانية اضطرّتها ظروف قهريّة إلى مغادرة الكويت.

تحدّثنا علا عن السينما الفلسطينيّة الآخذة في الازدهار، عن تحدّياتها، ومن ضمن ذلك ما تتعرّض له بعض الأفلام من نقد مجتمعيّ قد يبلغ حدّ الهجوم الشعبويّ لأسباب سياسيّة واجتماعيّة.

إعداد وتقديم: سهى عرّاف

تحرير وإنتاج: علي مواسي، عبد أبو شحادة، ديمة كبها

للتواصل: fus7a@arab48.com

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