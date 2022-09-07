في الحلقة الخامسة والأربعين من بودكاست "أجرمن عنهن"، ضيفتنا المحامية والناشطة السياسيّة والنسويّة والفنّانة جنان عبدو.

وُلدت جنان في مدينة الناصرة، تعلّمت في مدارسها، كانت تهوى الرسم، وكانت ترسم على شبابيك المدرسة.

انتقلت جنان إلى "جامعة حيفا" بعد إنهائها الثانويّة، ودرست اللقب الأوّل في "الخدمة الاجتماعيّة".

نشطت جنان في "لجنة الطلّاب العرب"، وكانت عضوة فيها. في مراحل تعليمها الأخيرة، توطّدت علاقتها بالناشط السياسيّ أمير مخول، تزوّجا، وأنجبا ابنتيهما هند وهدى.

درست جنان "العلاج بالفنون" مدّة 3 أعوام، وعملت في المجال العلاجيّ 25 عامًا، في جمعيّات نسويّة ومؤسّسات وجمعيّات عديدة.

بعد 23 عامًا من زواجها بأمير، اعتُقل أمير مخول على يد السلطات الإسرائيليّة، وزُجّ في السجن 9 سنوات.

في نفس الشهر الّذي اعتُقل فيه أمير، تُوفّي والدا جنان بفارق أسبوعين.

اعتبرت جنان هذا الشهر هو الأصعب في حياتها، زارت أميرًا في السجن لأوّل مرّة بعد أسبوعين من اعتقاله، ومن السجن ذهبت إلى جنازة والدها.

أخذت جنان قرارًا بأنّها لن تنكسر أو تنهزم أو تستسلم، الاستسلام هو الحلّ الأسهل. قاومت بكلّ ما أوتيت من قوّة، وأدارت حملة إعلاميّة عالميّة ومحلّيّة بقضيّة أمير مخول.

أصبحت جنان المعيلة الوحيدة لأسرتها، عليها أن تعمل وأن تزور أميرًا في السجن، وأن ترعى ابنتيها. قرّرت جنان، بعد تعرّفها السجن وقضيّة الأسرى السياسيّين عن كثب، أن تتعلّم "الحقوق"، ثمّ أنهت اللقب الأوّل واللقب الثاني في "القانون"، وركّزت جلّ عملها المهنيّ على موضوع الأسرى السياسيّين.

عادت إلى حبّها الأوّل؛ الرسم، فأخذت ترسم جماليّة الطبيعة والمساحات والبحر. كان الرسم بمنزلة وسيلة تعبير وتفريغ، قرّرت أن تطوّر أدواتها؛ فتوجّهت إلى دورات مهنيّة تُعلّم فنون الرسم، وطوّرت مهاراتها؛ فشاركت بأعمالها ولوحاتها في معارض عديدة.

طوّرت جنان أيضًا الرسم بالخيطان؛ فطرّزت لوحات بالإبرة والخيط. عمل مرهِق ساعات طويلة، لكنّها بمثابرتها استطاعت أن تجد لها لغة وأسلوبًا خاصّين بها.

بعد خروج أمير من السجن، وعودته إلى كنف العائلة، كان عليهما أن يعيدا بناء علاقتهما ببعضهما بعضًا.

جنان امرأة استثنائيّة بطموحها ونشاطها ووعيها السياسيّ والنسويّ، استطاعت أن تتحدّى نفسها في قمّة أزمة صعبة، وأن تتطوّر وتنمو. ستحدّثنا طويلًا عن الاعتقال؛ عن زيارات السجن؛ عن البُعد وممارسة علاقة مع وقف التنفيذ؛ عن الرسائل، عن تجربتها الشخصيّة؛ عن إدارتها لقضيّة أمير قضيّةً خاصّة عامّة؛ عن طموحاتها المستقبليّة؛ عن الفنون النسويّة والنشاط السياسيّ.

إعداد وتقديم: سهى عرّاف

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