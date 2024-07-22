سهى عراف تستضيف عنان حمام

في الحلقة الرابعة من بودكاست "أجرمن عنهم" نستضيف المحامي عنان حمام للحديث عن نشأته في حيفا، وتأسيسه لراديو ومشاريع وبرامج تلفزيونية أشهرها "نيوستار".

سنتحدث مع عنان عن إقامته لراديو الشاطئ أول راديو عربي مستقل، عن بداياته وما الذي دفع شابًا في مقتبل العشرينات من عمره على هذه الفكرة، وما العقبات التحديات والصعوبات التي واجهته حتى إغلاق الراديو. سيحدثنا عنان عن قناة "ميكس" الفضائية، التي أسسها برفقة أشقائه، وعن برنامج "نيو ستار" الذي حاكا برنامج "سوبر الستار"، ونتناول أسباب عدم نجاح هذه القناة الخاصة، وتوجهه لدراسة القانون، وتأسيس مكتبه الخاص والعمل على قضايا تصاريح العمال الأجانب والفلسطينيين.