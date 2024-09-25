بودكاست | أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ

سهى عراف تستضيف فادي قطان

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في الحلقة 13 من بودكاست "أجرمن عنهم" نستضيف الشيف الفلسطيني فادي قطان، حيث نغوص في رحلته الشخصية والمهنية التي تأرجحت بين الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني والابتكار في فن الطهي. نتعرف على طفولته في بيت لحم وتأثير بيئته العائلية، وكيف قاده شغفه إلى تحدي التقاليد ودراسة فنون الطهي في فرنسا. يحكي لنا فادي عن التحديات التي واجهها في مشواره، وعن مطعمه "فوضى" الذي يجسد فلسفة الطهي باستخدام المنتجات المحلية. نستعرض أيضًا مع فادي أهمية الحفاظ على المطبخ الفلسطيني من السرقة الثقافية ودور الطهاة في تعزيز الهوية الفلسطينية.

إعداد وتقديم: سهى عراف

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