بودكاست "البحث وراء الحقيقة" | كيف نحمي عقولنا في عصر الشاشات والذكاء الاصطناعي والمكافآت الفورية؟

في هذه الحلقة من بودكاست "البحث وراء الحقيقة"، تحدّثنا مع الباحثة في علوم الدماغ، د. يارا إغبارية، عن إستراتيجيات مختلفة يمكننا تبنّيها لحماية أدمغتنا وأدمغة أطفالنا.

في العصر الحديث، ومع ازدياد التعلق بالتكنولوجيا مثل الشاشات والذكاء الاصطناعي، أصبح من الضروري أن نخطّط لاستخدام هذه الأدوات بطريقة أكثر وعيًا، بحيث نستفيد منها دون أن تؤثّر علينا سلبًا، سواء من الناحية الجسديّة، الذهنيّة، أو النفسيّة.

كما تطرقنا خلال الحلقة إلى عدّة عوامل وقائية، من بينها الصيّام ودوره بإعادة ضبط نظام المكافأة ونشاط الدماغ.