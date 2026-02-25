بودكاست | البحث وراء الحقيقة

بودكاست "البحث وراء الحقيقة" | كيف نحمي عقولنا في عصر الشاشات والذكاء الاصطناعي والمكافآت الفورية؟

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في هذه الحلقة من بودكاست "البحث وراء الحقيقة"، تحدّثنا مع الباحثة في علوم الدماغ، د. يارا إغبارية، عن إستراتيجيات مختلفة يمكننا تبنّيها لحماية أدمغتنا وأدمغة أطفالنا.

في العصر الحديث، ومع ازدياد التعلق بالتكنولوجيا مثل الشاشات والذكاء الاصطناعي، أصبح من الضروري أن نخطّط لاستخدام هذه الأدوات بطريقة أكثر وعيًا، بحيث نستفيد منها دون أن تؤثّر علينا سلبًا، سواء من الناحية الجسديّة، الذهنيّة، أو النفسيّة.

كما تطرقنا خلال الحلقة إلى عدّة عوامل وقائية، من بينها الصيّام ودوره بإعادة ضبط نظام المكافأة ونشاط الدماغ.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست يومي
بودكاست يومي

سوق العمل في إسرائيل: تحوّل بنيويّ يفاقم الفجوة والعرب الأكثر تضرّرًا

بودكاست يومي
بودكاست يومي

كيف تستغل إسرائيل التهديد بهجوم أميركي على إيران لإضعاف حزب الله؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

بين الدبلوماسية والضربة الأولى: 48 ساعة تحسم مسار أميركا وإيران

بودكاست يومي
بودكاست يومي

ضربات في لبنان ضمن التحضيرات لمواجهة إيران

مواد ننصح بها

نتنياهو عن انتشار السلاح في المجتمع العربي:
بودكاست

نتنياهو عن انتشار السلاح في المجتمع العربي: "يومًا عاصفًا قد يأتي"

24/02/2026
قبر عاتكة في مدينة الرملة...
بودكاست

قبر عاتكة في مدينة الرملة...

24/02/2026
مراقب الدولة الإسرائيلي: فشل بإجلاء ربع مليون خلال الحرب وبالاستعداد لإخلاء عشرات الآلاف
بودكاست

مراقب الدولة الإسرائيلي: فشل بإجلاء ربع مليون خلال الحرب وبالاستعداد لإخلاء عشرات الآلاف

24/02/2026
استثمارات ترفع قيمة شركة
بودكاست

استثمارات ترفع قيمة شركة "وايف" للذكاء الاصطناعي إلى 8.6 مليار دولار

25/02/2026