بودكاست "البحث وراء الحقيقة" | حلّ المشاكل الصحيّة من الجذور: الطب الوظيفي بين نمط الحياة والعلم

في هذه الحلقة من بودكاست "البحث وراء الحقيقة"، نستضيف د. ميراي فرح خوري في حوار بشأن الطب الوظيفي، والتغذية، والصحة من منظور علميّ نقديّ.

ونتحدث خلال الحلقة عن العوامل الأساسية التي تؤثر على صحتنا، وهل يوجد نظام غذائي واحد يناسب الجميع، وعلاقة الطعام بالشفاء والأعراض المزمنة، بالإضافة إلى عالم المكمّلات الغذائية، بين الحاجة الحقيقية والتسويق.

كما نناقش مشكلة تضارب الأبحاث العلمية، وأسئلة مثيرة مثل: هل البيض مفيد أم مضرّ فعلًا؟ وكيف يمكن للإنسان أن يميّز بين المعلومات العلمية الحقيقية، والضجيج المنتشر اليوم؟