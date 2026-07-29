بودكاست | البحث وراء الحقيقة

بودكاست "البحث وراء الحقيقة" | الفيزياء النووية: رحلة من قلب النجوم إلى المفاعلات والأسلحة النووية

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في هذه الحلقة من بودكاست "البحث وراء الحقيقة"، نغوص في قصة الذرة والقوة النووية الكامنة داخلها: من الانفجار العظيم قبل 14 مليار سنة، إلى الذرات التي يتكوّن منها الجسد في هذه اللحظة.

كيف صنعت النجوم عناصر الحياة؟ ولماذا تشترك الأسلحة النووية والمفاعلات وأجهزة التصوير الطبي في الفيزياء ذاتها؟ وكم من الإشعاع نتعرض له يوميا؟ ولماذا نحن بخير؟

60 دقيقة من الحوار الذي أجراه مقدم البودكاست والباحث في مجال البيو-فيزياء، د. رازي زيدان، مع الباحث ما بعد الدكتوراة في الفيزياء الحيوية والاستشعار النانوي، د. مهران شحادة، تنتهي بسؤال واحد: ما الذي يستحق خوفنا فعلا، وما الذي يستحق حماسنا؟

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