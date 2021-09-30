في الحلقة التاسعة من بودكاست "الميدان" نستضيف المهندسة المعمارية ومخططة المدن لمى شحادة.

سنناقش بهذه الحلقة رسالة الماجستير التي قدّمتها لمى في جامعة كورنيل في الولايات المتحدة، وتتمحوّر الرسالة حول التّخطيط الصهيونيّ للمياه في البلاد، وتأثيره على الطبيعة والإنسان الفلسطينيّ.

المثير بالرسالة هو كيف بدأ التخطيط الصهيوني قبل النكبة لاستغلال الأراضي والموارد الفلسطينية، ومن أبرز محاور التخطيط الاستعماري كان تخطيط لمشروع توفير المياه للمستوطنات بفترة زمنية قصيرة بهدف تعزيز الاستيطان.

تشرح لمى كيف أسهم التخطيط والقوانين التي سنتها إسرائيل بعد النكبة بالاستيلاء على الموانئ، وعلى الموارد الفلسطينية تحت الأرض وفوقها والمياه خاصّة. فقد واجهت هذه المخططات الطبيعة بتطويعها مما أدى لاختلال التوازن الطبيعي في البلاد، وتغريب الإنسان الفلسطيني وضرب ارتباطه في بيئته.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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