في الحلقة الثانية عشرة من بودكاست "الميدان" نستضيف هذه المرة الصحافية منى العمري لنناقش كيفية استخدام الصورة في وسائل الإعلام للتأثير على الواقع الاجتماعي والسياسي.

وينظر الكثيرون إلى الصورة على أنها أداة موضوعية تمثل واقعًا موضوعيًا، تدعي منى خلاف ذلك وخاصة في وسائل الإعلام- تأتي الصورة للتأثير على الرأي العام وخلق انطباع من أجل خدمة مصالح معينة.

وتوضّح منى كيف أن قوة الصورة ليست مطلقة في يد الدولة ومراكز القوة ويمكن أن تكون أيضًا أداة مهمة في أيدي المظلومين لعرض قصتهم، والتأثير على ميزان القوى ليكون في صالحهم.

وناقشنا الصور التي لفتت انتباهنا سواء صور النفق للأسرى الفلسطينيين أو الصور التأسيسية للثورة السورية، وبالطبع صور الهبة الشعبية في أيار الماضي.

تقديم وإعداد: عبد أبو شحادة

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