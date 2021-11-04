في الحلقة الثالثة عشر من بودكاست "الميدان" استضفنا المُنتِج، والباحث الأكاديمي، عمر عبد القادر للحديث حول الإنتاج الثقافي الفلسطيني و"نتفليكس".

وناقشنا في هذه الحلقة التداعيات صورة العرب والفلسطينيين في الصناعة الثقافية الغربية وكيف أنها تعكس الواقع السياسي والاقتصادي وتؤثر أيضًا على التصوّرات تجاه العرب والفلسطينيين. وكذلك ناقشنا بناء سرديتنا وأنسنة الإنسان الفلسطيني بعيدًا عن القوالب والقولبات الغربية.

وتطرقنا للتغييرات الهيكلية التي تحدث في صناعة السينما والثقافة وكيف أنها توفر لنا فرصًا للتأثير على تلك الصور السلبية وإحلال الصور الإيجابية تلقي الضوء على المشهد السياسي للعالم العربي.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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