في الحلقة السادسة عشرة من بودكاست "الميدان" نسرد فيها واقع قضية السكن في مدينة يافا منذ النكبة حتى اليوم.

تتبعنا قصة الإنسان الفلسطيني في مدينة يافا الذي جُرّد من مملتكاته وطرد من بيته ليجد نفسه في بيت آخر في حي العجمي الذي حوّلته إسرائيل إلى جيتو مغلق وجمعت فيه العرب الباقين في مدينة يافا أخضعتهم للحكم العسكري كسائر الفلسطيين الباقين في أرضهم.

استعمنا لقصة السيدة فريدة نجّار صاحبة أول خيمة في مخيم الصمود، واستعمنا كذلك لإبراهيم إغبارية التي تحدّث عن أزمة السكن وانعكاسها على الأزمات الاجتماعية في المدينة، وقدّمت أحد مؤسسي جمعية دارنا للدفاع عن الأرض والمسكن في يافا هناء عموري سرد تاريخي حول قضية أزمة السكن.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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