في الحلقة السابعة عشرة من بودكاست "الميدان" نحاول تحليل علاقة الشرطة الإسرائيلية مع المجتمع العربي الفلسطيني منذ الحكم العسكري حتى اليوم، ونستعرض تاريخ تأسيس جهاز الشرطة وغياب الدولة وعدم القيام بواجبها تجاه المجتمع الفلسطينيّ في الداخل.

وتطرقنا مع المحامية شيرين بطشون إلى تعامل الشرطة والنيابة العامة مع جرائم قتل النساء العربيات. وتناولنا مع الخبير في علم الإجرام دكتور وليد حداد، إلى الجريمة المنظمة وتغلغلها بالمجتمع الفلسطيني نتيجة لتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع المنظمات الإجرامية. وتحدّثت عضو الكنيست السابقة حنين زعبي حول الجانب السياسي وخاصّة حول التقرير الذي قدمته في السابق لمراقب الدولة.

وختمنا مع قراءة من مقابلة أجراها الصحافي سلمان أبو إرشيد مع دكتورة سونيا بولس على موقع عرب48 بعنوان " لا يمكن تغيير سياسة الشرطة دون تغيير بنيويّة الدولة".



الشكر موصول لكل من الصحافي باسل مغربي على الأداء الصوتي وقراءة النصوص، وتامر نفار للسماح لنا باستخدام أغنيته "سلام يا صاحبي".