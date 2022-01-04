في الحلقة السابعة والعشرين من بودكاست "صلب الموضوع"، نناقش مع عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي والناشط في حراك "الحقيقة" عَدي بَجالي، قضية أملاك البطريركية الأرثوذكسية وتسريبها بالجملة، دون حسيب أو رقيب.

وتعود قضية بيع أملاك البطريركية الأرثوذكسية إلى السطح، في يافا والقدس واللد والرملة وبيت لحم والناصرة وقيسارية وغيرها، إثر قرار جديد، يُلزم البطريركية الأرثوذكسية بدفع مبلغ 13 مليون دولار، إلى شركة "هيمنوتا" التابعة لـ"كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل – "كاكال") في قضية تأجير الأراضي الأخيرة في منطقتي رحافيا والطالبية في القدس لمدة 99 عاما.

الأملاك الأرثوذكسية فس فلسطين تطير بالجملة، للقطاعين العام والخاص، تظهر الصفقات فيها على شكل بروتوكولات واتفاقيات أصبحت نافذة في قضيّة يعتبرها البعض قضية كنسية داخلية، بينما يراها البعض الآخر قضية وطنية من الدرجة الأولى، ولا يجوز أن تبقى بالعتمة.