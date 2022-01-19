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الميدان بودكاست "الميدان" | الأرقام والحقائق وراء التحرش الجنسي في المجتمع

في الحلقة الثالثة والعشرين من بودكاست "الميدان" استضفنا المحامية رغدة عوّاد مسؤولة منع التحرّش الجنسيّ في المجتمع العربيّ في اتحاد مراكز المساعدة، وتناولنا موضوع التحرّش الجنسيّ في المجتمع من نواحي قانونيّة ونفسيّة.

وتطرّقنا في هذه الحلقة لمعطيات المركز حول الاعتداءات والتحرّشات الجنسيّة التي حدثت في عام 2021 والتي بينت أن أغلب التحرّشات الجنسيّة تحدث داخل العائلة. وكذلك سلّطنا الضوء على ارتفاع نسبة النساء المتوجهات لمراكز المساعدة خلال مدة قصيرة من الاعتداء.

حاولنا تعريف التحرّش الجنسي من ناحية قانونية، ومناقشة الفجوات الثقافية التي لا يشملها القانون، وانعكاستها على المجتمع، والمسار القضائي المتبع في معالجة قضايا التحرّش الجنسيّ. وكيف يتعامل المجتمع مع قضايا التحرّش الجنسيّ؟

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة
للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com

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