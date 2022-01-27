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الميدان بودكاست "الميدان" | "أصحاب ولا أعز": الفيلم والنقد...

في الحلقة الرابعة والعشرين من بودكاست "الميدان" نستضيف الناشط الثقافي، مدير مسرح السرايا في يافا محمود أبو عريشة.

تأتي هذه الحلقة في أثر الفيلم الجديد "أصحاب ولا أعز" من إنتاج "نتفليكس"، الفيلم الذي خلق نقاشًا في مواقع التواصل الاجتماعي.

تناولنا أداء نقاد الفيلم والرقابة الاجتماعية على الإنتاج الفني، وتساءلنا حول إثارة الفن لانتقادات اجتماعية وغياب نقاش عميق للفن وهل العالم السريع والتطورات التكنولوجية أثرت على الفن والنقد.

وتساءلنا هل كان الفيلم قادرًا أن يوجّه المواضيع التي طرحها بطريقة أخرى، مثل، مدى تأثير الهواتف الذكية على حياتنا، وهل من أدار النقاش ركز على المواضيع الهامشية بالفيلم.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة
للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com

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