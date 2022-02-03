في الحلقة الخامسة والعشرين من بودكاست "الميدان" نستضيف المحامي رمزي كتيلات، لمناقشة التغيرات السياسية في القدس بالسنوات الأخيرة وتأثيرها على المجتمع المقدسي بظلّ تراجع الموقف العربي والحالة الإقليمية في المنطقة.

وشارك رمزي بتجربته الشخصية كمحامي في القدس ورأى كيفية تعامل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والملاحقات السياسية لناشطين في القدس وبالأخص بالمسجد الأقصى.

وتلفت الحلقة الانتباه لمدى خطورة السياسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وكيف على مدار السنين ازدادت الاقتحامات للمسجد برعاية الأجهز الأمنية الإسرائيلية لمحاولة خلق واقع جديد يمكن أن يؤدي بالفعل لتقسيم المكان والزمان.

بعد قراءة الأحداث هناك تساؤلات ما هي أدوات التصدي وما الأدوات الفعّالة التي ساهمت بالتصدي للسياسات الإسرائيلية في الأقصى.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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