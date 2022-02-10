في الحلقة السادسة والعشرين من بودكاست "الميدان" نستضيف محررة موقع دافيدسون باللغة العربيّة رقيّة صبّاح أبو دعابس وتحمل رقيّة درجة ماجستير في الأبحاث الطبّيّة.

تطرّقنا في هذه الحلقة لجائحة كورونا من الملعومات الإحصائيات وقدرة انتشارها، ومرقبها البيولوجي وحتى تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي.

وتناولنا حجم النجاح الفعليّ للقاحات في التغلّب على المرض، ومدى تغلّبه على المرض، وما هي الشائعات و"الفيك نيوز" المتداولة بين الناس حول كورونا، وعن انتشارها دون مرجعية علمية التي تعكس الحالة السياسية، والاجتماعية في غياب المرجعية الطبية أحيانًا، والتي فتحت المجال لانتشار أخبار ومعلومات غير دقيقة.

ختمنا الحلقة بالتركيز على التأثير الاجتماعيّ، والسياسيّ للجائحة وخصوصًا في المجتمع الفلسطينيّ بالداخل، والمسؤوليّة الفرديّة والمجتمعيّة في الحفاظ على أنفسنا ومجتمعنا.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com