في الحلقة الثامنة والعشرين من بودكاست "الميدان"، استضفنا شاب عمل في الفوريكس سابقًا، ترك العمل لما فيه من إشكاليات أخلاقية.

سنحاور خليل (اسم مستعار) حول ما هو الفوريكس، كيف تتم التجارة هناك؟ وما هو القانونالذي يحكم عالم الفوريكس؟ وسنتطرق للإشكاليات الأخلاقية للعمل بشركات الاحتيال. المبالغ التي تتداولها هذه الشركات والرواتب المصروفة للموظفين هناك.

وسنتحدث عن مئات الشباب العرب في الداخل ممن يعملون في هذه الشركات الوهمية المسجّله في خارج البلاد، والتي تستغل الحالة السياسية والقانونيه بين إسرائيل والدول العربية، من أجل استغلال أفراد في العالم العربي. وتساءلنا حول الجانب السياسي، ودور أجهزة الشرطة الإسرائيلية مع تصدّر هذا الكم الهائل من شركات الاحتيال في البلاد.

وختمنا الحلقة بتساؤل لماذا يقبل الشباب بهذه الأدوار، ولماذا يقبلون أن يكونوا شركاء في هذه الشركات؟

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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