في الحلقة التاسعة والعشرين من بودكاست "الميدان" نستضيف الفنان تامر نفار، ابن مدينة اللد.

تحدثنا مع تامر حول نشاطه الفني كأول رابر عربي، وعن مسيرته الفنّية الممتدّة على مدار 22 عامًا. وكيف استطاع شاب طموح من اللد أن يصل إلى منصات عالمية، والتأثير على أجيال من خلال الموسيقى والفنّ، على الرغم من نشوئه ببيئة فيها تحديات اجتماعية، وعنف وفقدان أصدقاء بسبب الجريمة من جيل مبكر؟

وحاولنا أن نفهم من هو تامر، وما هي التحديات والتجارب التي مرّ بها الإنسان والفنّان؟ وكيف كل مرّة يكون تامر قادرًا على إعادة إنتاج نفسه من جديد؟ وتحدّثنا عن أغانيه وموسيقاه الجديدة والقديمة، والمضامين السياسية، والأخرى الناقدة للمجتمع العربي والجريمة التي تطالنا جميعا ولا تستني أحدًا.

وختمنا الحلقة بسؤال شخصي، كيف يشعر تامر عندما تتمّ مهاجمته من السياسيين والإعلام الإسرائيلي، وبالمقابل عندما يهاجم سياسيًا واجتماعيًا من المجتمع العربي؟ وماذا يحضّر لنا تامر نفّار في الأشهر القادمة؟

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com