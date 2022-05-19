في الحلقة الثامنة والثلاثين من بودكاست "الميدان" نستضيف السياسي باسل غطّاس في حديث حول مسيرته على مدار سنوات من العمل السياسي.

تحدثنا عن بداية ناشطه السياسي في تأسيس لجنة الطلاب العرب مع د.عزمي بشارة في ستينيات القرن الماضي، وهو أول تنظيم على أساس قومي بعد النكبة عام 1948.

ونقاشنا النشاط الجامعي والعمل على تنمية الفكر السياسي عند الطلاب العرب في الجامعات في الداخل، ودور ونشاط الحركة الطلابية بين الماضي والحاضر.

وتناولنا الانشقاق عن الحزب الشيوعي ومرحلة تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي ونشوء تيار قومي عربي ديمقراطي، والعمل البرلماني لأعضاء البرلمان العرب وتحدياته في ظل دولة عنصرية تعرف نفسها بأنها دولة اليهود فقط.

وختمنا الحديث حول قضية الأسر، وما حقيقة الذي حدث في ملف الهواتف الخليوية، وكيف تعمل منظومة السجون.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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