في الحلقة الثّالثة والأربعين من بودكاست "الميدان" استضفنا المربّي والناشط رأفت آمنة جمال للحديث عن اللّغة العربيّة في المدارس العربيّة.

ناقشنا دور اللّغة في بلورة الهويّة القوميّة لدى الطّلّاب العرب، لكونها ترسم حدود الهويّة وما نفكر فيه وما نقوله.

وتطرّقنا لسياسات تضييق المؤسسة الإسرائيلية على استخدام اللّغة العربيّة، والمعطيات التي تفيد بأن 82% من الطلّاب العرب في المرحلة الابتدائيّة غير متمكّنين من لغتهم الأمّ.

وتساءلنا حول رؤية الأحزاب السياسيّة في الداخل الفلسطينيّ والأدوات التنظيميّة التي تتبعها المؤسسات التربويّة والتعليميّة من أجل دعم اللّغة العربيّة. ومسؤولية المنظمومة التعليميّة اتجاهها.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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