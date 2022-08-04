في الحلقة السابعة والأربعين من بودكاست "الميدان" استضفنا مديرة المُناصرة المحلية بمركز "حملة"، كاثرين أبو عمشا، للحديث عن التقرير الذي نُشر مؤخرًا في مركز "حملة" المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، حول واقع خصوصية البيانات الشخصية في المناطق المحتلة عام 1967.

تطرقنا مع كاثرين إلى خصوصية انتهاك بيانات الفلسطينيين وخصوصيتهم في ظل عيشهم تحت احتلال عسكري مباشر وفي ظل غياب قانون فلسطيني يحمي الفلسطينيين وبيانتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.

تحدثنا عن كيف يتعامل العالم بصرامة مع محاولة حماية بيانات المستخدمين بسبب الخطورة الكامنة خلف سرقة البيانات واستغلالها على يد الشركات التجارية، بينما قضايا حقوق بيانات المستخدم الفلسطيني مغيّبة أصلا عن القانون.

وعلى أثر ذلك، يستغل الاحتلال الإسرائيلي غياب الحماية القانونية لخصوصية المستخدمين الفلسطينيين، لارتكابه انتهاكات وملاحقات سياسية بحق الناشطين الفلسطينيين.

ويُشار إلى أنه شركات تجارية ربحية خاصة تتاجر في بيانات الفلسطينيين.

وتطرقنا في حديثنا إلى النصائح الموُجّهة للمستخدمين لكيفية حماية بياناتهم.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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