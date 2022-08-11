في الحلقة الثامنة والأربعين من بودكاست "الميدان" استضفنا الكاتب والأسير المُحرر أمير مخول، للحديث عن قضايا الأسرى في السجون من جوانب لا يتطرق لها الإعلام غالبًا.

تناولنا موضوع الإضراب عن الطعام وتاريخه وتحوّله من حالة إضرابات جماعية إلى حالة إضرابات فردية تمنح الأسير قصّة شخصيّة وإنسانيّة.

وتطرقنا لعلاقة الأسرى والأحداث خارج السجون، وما ينتاب الأسرى من مشاعر حيالها، وديناميكية النقاشات بين الأسرى حول هذه الأحداث، وأحداث أخرى تخصّ الأسرى وطرق وصول المعلومات لهم.

وتحدّثنا حول الأخبار الأخيرة في سجن جلبوع واتهام الأسرى بالاعتداء والتحرش الجنسي بسجّانات، و سعي الإعلام الإسرائيلي لتشويه سمعة الأسرى. وناقشنا تعامل الأسرى مع التهم والملفات الجنسية في السجون.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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