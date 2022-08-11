  2. بودكاست
  3. الميدان

الميدان بودكاست "الميدان" | الأسرى الفلسطينيون... ما وراء الأخبار والعناوين

في الحلقة الثامنة والأربعين من بودكاست "الميدان" استضفنا الكاتب والأسير المُحرر أمير مخول، للحديث عن قضايا الأسرى في السجون من جوانب لا يتطرق لها الإعلام غالبًا.

تناولنا موضوع الإضراب عن الطعام وتاريخه وتحوّله من حالة إضرابات جماعية إلى حالة إضرابات فردية تمنح الأسير قصّة شخصيّة وإنسانيّة.

وتطرقنا لعلاقة الأسرى والأحداث خارج السجون، وما ينتاب الأسرى من مشاعر حيالها، وديناميكية النقاشات بين الأسرى حول هذه الأحداث، وأحداث أخرى تخصّ الأسرى وطرق وصول المعلومات لهم.

وتحدّثنا حول الأخبار الأخيرة في سجن جلبوع واتهام الأسرى بالاعتداء والتحرش الجنسي بسجّانات، و سعي الإعلام الإسرائيلي لتشويه سمعة الأسرى. وناقشنا تعامل الأسرى مع التهم والملفات الجنسية في السجون.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة
للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com

استمع على

سبوتيفاي أبل بودكاست غوغل بودكاست

مواد متعلقة

بودكاست أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ | بديعة شعبان… المرأة الّتي منعت استمرار مجزرة شفاعمرو
بودكاست أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ | بديعة شعبان… المرأة الّتي منعت استمرار مجزرة شفاعمرو

2022-08-10

”بودكاست عرب ٤٨” | ”ولادة للأعضاء من جديد”، الجبهة الوطنية، إسرائيل والكشف عن بروتوكولات مجازرها
”بودكاست عرب ٤٨” | ”ولادة للأعضاء من جديد”، الجبهة الوطنية، إسرائيل والكشف عن بروتوكولات مجازرها

2022-08-05

بودكاست "الميدان" | الخصوصية الرقمية.. إهمال لأغراض سياسية وتجارية
بودكاست "الميدان" | الخصوصية الرقمية.. إهمال لأغراض سياسية وتجارية

2022-08-04