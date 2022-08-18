في الحلقة التاسعة والأربعين من بودكاست "الميدان"، استضفنا محرِّرين في "ويكيبيديا العربية"، هما فرح مستكلم وعلاء النجار، للحديث عن التطوّع والمساهمة في موسوعة "ويكيبيديا".

وتأسس مشروع ويكيبيديا في عام 2001، وانضم مستكلم للموسوعة عام 2004، وهو يعمل مهندسَ برمجيّات، ويتطوّع كمحرّر بصلاحيات واسعة. كما أنه إداريّ في الموسوعة، ولاحقًا انضمّ النجار، وهو طبيب ومحرّر وإداري، وفائز بلقب "ويكيميدي العام" للعام 2021 عن منطقة بلاد الشام.

نناقش في هذه الحلقة، نشر المحتوى وآليات نشر المواد، ودور المحرّرين في هذا الشأن، ونتطرق لتحديات الكتابة والمساهمة في اللغة العربية، إذ تتعدّد اللهجات وتختلف الجنسيات والآراء، وتزيد الحاجة لبناء آليات توافقيّة، لضمان مشارَكة عادِلة للجميع.

وتحدّثنا كذلك عن الأعمال الإداريّة في الموسوعة، ونظام الرقابة في مجتمعات "ويكيبيديا"، حيث يراقب المحررون ويراجعون أعمال بعضهم البعض، لضمان عدم تخريب المحتوى.

كما تطرّقنا إلى ضخّ الميزانيّات، وتأثيره على زيادة عدد المساهمين، والمقالات وجودتها في الموسوعة.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com