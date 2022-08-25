في الحلقة الخمسين من بودكاست "الميدان"، استضفنا الكاتب ومنسق حملة الدولة الواحدة، عوض عبد الفتاح، والبروفيسور إيلان بابين، للحديث عن تحديات مشروع حملة الدولة الواحدة.

خضنا في الحلقة نقاشا حول القصد من وراء فكرة حملة الدولة الواحدة، خصوصا في ظل طرحها كحل لإنهاء الحالة الاستعمارية على فلسطين التاريخية، بالتزامن مع أزمة وغياب مشروع فلسطيني شامل.

ناقشنا مع ضيفينا مسائل عديدة، وأبرزها كانت اليهود في فلسطين، وعدم تفاعل الأحزاب الفلسطينية مع طرح فلسطيني تحرري عام.

طرحنا سؤال مدى التفاعل مع الحملة في حدود فلسطين كلها وتطرقنا إلى مدى قبول فكرة الحملة على مستوى الأكاديميين والفلسطينيين حول العالم.

في ظل تكثيف نشاط الحملة على مستوى الفلسطينيين في خارج فلسطين، هناك تراجع ملحوظ في تنظيم العمل السياسي والاجتماعي ودور المؤسسات الحزبية ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، عن هذا أيضًا تحدثنا.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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