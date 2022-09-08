في الحلقة الثانية والخمسين من بودكاست "الميدان"، استضفنا مدير حملات مؤسسة "أفاز" في فلسطين فادي قرعان، وينشط في مجال القانون الدولي والمناصرة، للحديث حول النشاط الشبابي الفلسطيني بين مرحلتين.

نناقش في هذه الحلقة النشاط الشبابي الفلسطيني بين مرحلتين، مرحلة العمل والنشاط قبل الانكشاف على منصات التواصل الاجتماعي ومرحلة ما بعد منصات التواصل الاجتماعي.

نتحدث عن تلك المرحلة التي تعزّز فيها الخطاب الدولي والتشبيك مع الشتات الفلسطيني وبناء قوة جماهيرية داعمة للقضية الفلسطينية، في ظل غياب إستراتيجية فلسطينية لتطوير الحركات الشبابية الفلسطينية، وتجريم عملها في بعض الأحيان، وكذلك محاربة الاحتلال الحركات الشبابية في الضفة الغربية خصوصًا.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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