في الحلقة الخامسة والخمسين من بودكاست "الميدان" استضفنا بروفيسور خالد أبو عصبة، متخصص في مجال التربية والتعليم، ومحاضر في الجامعة الأميركية في جنين وجامعة بار إيلان، للحديث حول تحديات التربية والتعليم في المجتمع الفلسطيني في الداخل.

نتحدّث في هذه الحلقة حول مصطلح التربية والتعليم، وقدرة أجهزة التعليم في العصر الرقمي الحالي على دمج التكنولوجيا في المدارس، وناقشنا مستقبل التعليم في المجتمع الفلسطيني في الداخل في ظل العنصرية والتمييز بين جهاز التعليم العربي واليهودي، وتطرّقنا إلى التغييرات النيوليبرالية والطبقية في المجتمع العربي وظهور المدارس الأهلية كبديل عن المدارس الحكومية، ونشوء ظواهر جديدة كالتعليم من البيت، ووقفنا على ظاهرة التسرّب من المدارس وعلاقتها بظاهرة الجريمة المنظمة.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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