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الميدان بودكاست "الميدان" | قصّة ناجٍ من إدمان المخدرات

في الحلقة السابعة والخمسين نستضيف السيّد خضر دينا مؤسس مركز نور لعلاج مدمني المخدرات والكحول، ليشاركنا بتجربته الشخصية عن الإدمان والتشافي وتأسيس المركز.

نتطرق بهذه الحلقة لوصول المخدرات على أنواعها إلى المدن الساحلية التاريخية وتحديدًا يافا وانتشارها هناك في بداية الثمانينيات، ويشاركنا خضر بمشاعر وبمخاطر نفسية وجسدية يمرّ بها المدمن، ويشدّد على أنسنة المدمن لنستطيع مساعدته بصورة إنسانية، ويحدثنا عن طرق النجاة من هذا العالم ومسار التشافي وعن دور مركزه في مساعدة الأشخاص على التشافي والفطام من المخدرات.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة
للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com

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