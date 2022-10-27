في الحلقة الثامنة والخمسين استضفنا الصحافي محمود مجادلة، محرّر في موقع عرب 48، للحديث حول الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ25.



تحدّثنا عن نسبة التصويت في المجتمع العربي بعد تفكك القائمة المشتركة، ودخول ثلاثة أحزاب المعترك الانتخابي ممثلة بالتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، والجبهة والعربية للتغيير برئاسة أيمن عودة، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، وناقشنا الخطاب السياسي للأحزاب العربية، بالمقابل النهج والتصرف السياسي لبعض هذه الأحزاب.

وتناولنا حالة التخويف التي تُمارس قبل كلّ انتخابات لإخراج الناس لصناديق الاقتراع، والتي تمثّلت بالسابق بليبرمان وهذه المرة بعضو الكنيست الكاهاني بن غفير. وتساءلنا عن مدى تأثير هبة الكرامة على خروج الناس للتصويت ونسبة التصويت بعد مرور عام على اندلاعها.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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