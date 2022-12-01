في الحلقة الثانية والستين من بودكاست "الميدان" نستضيف مديرة جمعية تأهيل السجين، دلال داوود، لنتحدث معها عن تجربتها الشخصية كامرأة حُكم عليها بالسجن المؤبد في عام 2002 بعد إدانتها بمقتل زوجها الذي عنّفها لسنين طويلة.

تتحدّث دلال عمّا مرّت به من تعنيف واعتداءات جنسية خلال فترة زواجها، وعن تقديمها ما يزيد عن 27 شكوى رسمية لشرطة دون استجابة منها، ودخولها المشفى نتيجة للعنف، وعن طلبها المساعدة دون مجيب.

وتروي لنا دلال عن تفاصيل حياتها على مدار 18 عامًا داخل السجن، وما يمرّ على السجينات العربيات في الأقسام الجنائية من تجاهل لمطالبهن وعدم اكتراث المجتمع بهن، وازدواجيته في التعامل مع هذه القضايا.

وتدير دلال اليوم جمعية لتأهيل النساء بعد خروجهن من السجن، ومساعدتهن على التأقلم في المجتمع.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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